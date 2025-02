Ultieme krul van Tzolis schenkt Club Brugge alsnog een puntje bij STVV

Truienaars in Brugge

Voor Club-coach Nicky Hayen is het bezoek bij STVV altijd speciaal. Sint-Truiden is de stad waar hij is geboren, is opgegroeid en waar hij een groot deel van zijn voetbalcarrière heeft gespeeld. Ook als trainer zette hij er zijn eerste stappen. Ook voor Simon Mignolet is het altijd fijn thuiskomen in zijn geboorteplaats, de plaats waar zijn succesvolle keeperscarrière gelanceerd werd. En hoewel Brandon Mechele een echte Bruggeling is, heeft ook hij een Truiense link. Hij werd in 2017 even uitgeleend aan de Kanaries.