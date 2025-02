LIVE (20.45u): Genk wil met Karetsas en Tolu in de basis Standard tweede verlies op rij bezorgen

Genk verloor dit jaar nog geen competitiepunten

Het laatste puntenverlies van leider Genk in de competitie was de 2-2 op Antwerp op speeldag 20. Daarna pakten de Limburgers de 3 punten tegen OHL, KV Mechelen, Westerlo, Beerschot en Cercle Brugge.



Goed voor 15 op 15 in 2025, en zelfs 36 op 36 in eigen huis.



Maar de genoemde ploegen staan allemaal in de linkerkolom, vandaag wacht met Standard de nummer 7. Bij winst duiken de Luikenaars over AA Gent de top 6 binnen.



Standard klom stilletjes naar boven met kleine zeges, maar wist de voorbije 2 weken maar 1 op 6 te halen. Bij Cercle werd het 1-1, vorige week ging het met de billen bloot bij Westerlo (4-2). Hoe is het van die tik hersteld?