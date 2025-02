Du jamais vu? Genk eindigt met Heynen (die penalty pakt) in de goal, maar overleeft dolle slotfase tegen Standard

Genk was lange tijd sterker en hield de Rouches ook af in de momenten dat die stormachtig tekeer gingen in Sclessin. Penders maakte het uiteindelijk nog spannend door diep in de extra tijd nog een boks uit te delen aan Hountondji. De laatste minuut was zo nog spannend voor doelman Heynen, zonder erg voor het resultaat.

Na rust begon Standard veel sterker met een vlammende sfeer in Sclessin. Genk verloor twintig minuten de grip op de wedstrijd en was blij dat Standard niet verder geraakte dan een schot van de sterke Hountondji tegen de paal.

Genk was duidelijk de beste en had voor rust de voorsprong moeten uitdiepen maar slaagde daar niet in. Camara kreeg net voor rust een uitgelezen kans voor een deksel op de Genkse neus maar trapte over. Tot zijn eigen grote frustratie.

De Rouches begonnen tegen de competitieleider en dé ploeg in vorm met de gekende stijl in laag blok. De bal was voor de bezoekers die met geduld opbouwden en gaatjes zochten in de defensie.

Standard had nog een minuut om iets uit de brand te slepen en gooide iedereen en alles naar voren. Overlevingsmodus voor Genk, dat nog één heet standje moest overleven in de box. Een diepe zucht van opluchting bij doelman Heynen bij het affluiten.

Uitspelen leek de boodschap voor Genk maar Penders had zin in nog wat opwinding. In minuut 89 pakte hij zijn eerste kaart voor tijdrekken, in minuut 94 zijn tweede. Iets te snel uitkomen was het, met een stevige handschoen in het gezicht van Hountondji. Penalty en douchen.

Joris Kayembe (Racing Genk): "Ongelofelijk, Bryan is echt een clublegende toch? De scheidsrechter heeft ons jammer genoeg dat moment ontnomen, het was mooi. Voor ons heeft hij de penalty gered. We speelden verder wel goed, hebben de match gedomineerd. We hadden meerdere kansen, waren sterker. Het is niet makkelijk om hier op Sclessin te spelen."

Marlon Fossey (Standard): "Eerste helft gaven we hen te veel kansen, tweede zetten we druk maar kwamen we te laat met onze aanvallen. We hadden kansen, maar ze gingen niet binnen. De goals die voor hen binnengingen waren ook te makkelijk. We hadden wel kansen, maar zij maakten die van hen gewoon af."

Thorsten Fink (Genk): "Het was een goede wedstrijd voor ons, het einde was gek. Het is vooral een goede overwinning, met mooie doelpunten. We verdienden de winst, al speelden we de tweede helft niet zo goed. Er zijn dingen om te verbeteren naar volgende week toe."

"Het veld was ook niet geweldig, dat wisten we, maar we hebben ook een grote spits die de bal kan bijhouden. Maar dat is niet ons spel misschien. Ik ben blij met hoe we gespeeld hebben."

Ivan Leko (Standard): "Ik denk dat we alleen de tweede helft gespeeld hebben zoals we wilden, de eerste helft was slecht. Tegen goede ploegen moet je 95 minuten meedoen. Het resultaat is wel correct, al openden we na rust wel de wedstrijd. Mijn ploeg kan beter doen. We zijn niet kapotgemaakt door Genk, we hebben cadeau's gegeven. Op momenten dat je drie procent meer moet geven, deden we dat niet."

"Ik ga niet beginnen rekenen nu, in de Belgische competitie kan je niet rekenen op punten in bepaalde wedstrijden. Misschien moeten we ook gelukkig zijn met kleinere dingen, maar mijn leven heeft mij geleerd om groot te dromen."