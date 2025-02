OH Leuven pakt gouden degradatiedriepunter dankzij late ommekeer tegen Dender

Met een tweede thuiszege op een rij heeft OH Leuven de degradatiezorgen verjaagd, of toch voor eventjes. Het zag er tegen Dender nochtans lange tijd naar uit dat het dieper zou wegzakken in het moeras. Tot een tot dan toe onmondig OHL alsnog zijn tanden liet zien in de slotfase. In 3 minuten tijd ging het van 1-2 naar 3-2.

Het scheelde niet veel, maar OHL redde in het slot zijn bijna vlekkeloze thuisreputatie. Zo blijft die ene nederlaag tegen Club Brugge de enige over een heel seizoen. Knap voor een ploeg die zich toch in de onderste regionen van het klassement bevindt.

Tot minuut 88 leek er geen vuiltje aan de lucht voor Dender, tot het zichzelf in de voet schiet. Pupe is de dupe en trapt Ikwuemesi in de 16 onderuit. Schrijvers zet de strafschop om. De start van een onwaarschijnlijke ommekeer.

Wat een ommekeer, wat een scenario: van 1-2 naar 3-2 in de allerlaatste minuten.



Tot minuut 88 was de tweede thuisnederlaag dit seizoen voor OH Leuven een feit. En die had het ook verdiend. Want het toonde zich 88 minuten lang onmondig tegen een Dender dat wel aardig voor de dag kwam.



Na amper tien minuten was het al trefzeker in Leuven, iets waar andere ploegen aan Den Dreef nochtans flink wat moeite mee hebben dit seizoen. Berte verlengde de vijfde assist van Pupe in doel.



OHL weigerde recht te veren na de valse start, Leysen voorkwam zelfs erger met een uitstekende voetreflex op Hrncar.

Maar dan ging de verdediging van Dender een eerste keer in de fout. Het liet de bij een eerdere aanval mee opgerukte Kurucay alleen en die buffelde de onverhoopte gelijkmaker op aangeven van Schrijvers binnen. 1-1 na een half uur.



En daar nam Dender geen genoegen mee. Een kransje kansen bleef onbenut: Oratmangoen stuitte op Leysen, Berte kopte van dichtbij over en Kurucay weigerde op de lijn Pupe toe te staan een wereldgoal te scoren.



Vijf minuten voor rust hees Dender zich dan toch dankzij een zeer efficiënte counter zich weer naar de voorsprong. Met de perfecte zwieper bediende Ferraro Hrncar van de 1-2.