LIVE: Drie wissels bij de rust moeten scheve situatie bij OHL zien recht te trekken

Ikwuemesi krijgt voorkeur op Zeefuik

Chris Coleman voert vijf wissels door in vergelijking met de wedstrijd tegen Club Brugge. Eén noodgedwongen dus, met Thibaud Verlinden die daarin rood pakte. Zijn vervanger wordt William Balikwisha. De coach van OHL grijpt ook in op de spitspositie. Leuven komt moeilijk tot scoren en nieuwe diepe aanvaller Lequincio Zeefuik is nog niet rendabel gebleken. Chukwubuikem Ikwuemesi krijgt na enkele onfitte weken weer zijn kans. Ook Banzuzi komt na zijn schorsing en een transferperiode waarin druk gespeculeerd werd over zijn toekomst weer in de basis. Achterin neemt Kurucay de plaats in van Ominami. En Tobe Leysen keert terug in doel.