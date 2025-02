LIVE: Twee goals in tien minuten, Watanabe brengt Gent snel weer langszij na openingsgoal van Redan

Geen Beerschot-fans in Gent

Door eerdere incidenten met Beerschot-supporters laat de Pro League Beerschot 3 uitwedstrijden geen fans meenemen.



Daishawn Redan, die vorige week voor een punt zorgde tegen Charleroi, vindt dat een nadeel. "We gaan hun steun zeker missen, maar we gaan vol voor een goed resultaat."



"We hebben buitenshuis veel te weinig punten gepakt dit seizoen. Als we de 2 komende uitwedstrijden - Gent en Dender - goede resultaten kunnen halen, kunnen we het thuis tegen KV Mechelen misschien wel laten spoken op het Kiel."



"Dat is nu de ambitie: zo snel mogelijk aansluiting vinden, zodat we in de volgende thuiswedstrijd maximaal kunnen rekenen op onze supporters."



KAA Gent maakt van de gelegenheid gebruik om plaatsen in het bezoekersvak aan te bieden, omdat de andere tribunes bijna vol zitten.