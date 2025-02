Gent heeft late (lichte) handspenalty nodig om afstand te kunnen nemen van Beerschot

Einde

Het heeft de nodige moeite gekost, maar een veerkrachtig AA Gent houdt de drie punten thuis. Beerschot leek even op weg naar een 1-2-overwinning, maar de rode lantaarn schoot in eigen voet en Gent ging erop en erover. Het team van Danijel Milicevic doet zo een uitstekende zaak in de strijd voor de Champions' Play-offs. Beerschot blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen.