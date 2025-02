Cercle Brugge baalt na gemiste penalty en afgekeurde goal: Westerlo pakt punt mee uit Jan Breydel

Er stonden in de slotmatch van deze speelronde twee ploegen in vorm tegenover elkaar, maar ook twee ploegen die rond de gevarenzone kampeerden. Cercle Brugge en Westerlo telden evenveel punten, dus stonden de zenuwen strak gespannen.



De studieronde was dan ook lang. Gaandeweg nam Cercle de boel in handen. Eerst met kopballen van Somers en Felipe Augusto, daarna met een venijnig schot van diezelfde Felipe Augusto. Jungdal kon die bal enkel in de voeten van Erick Nunes duwen, die de rebound domweg miste.



Aan de overzijde drukte Sakamoto de thuisploeg het deksel op de neus. De Japanner werkte wél fijnzinnig af. Cercle trok met verdubbelde inspanningen ten aanval. Na een onstuimige fout van Bayram legde de VAR de bal op de stip, maar Felipe Augusto schoot de penalty paniekerig op Jungdal.



Er was voor de Vereniging ook pech mee gemoeid. Utkus kopte tegen de deklat en Erick Nunes tegen de rug van Alcocer, die zelf niks doorhad. Uiteindelijk jaste Agyekum de gelijkmaker hoog in de tent. Maar alsof de duivel ermee gemoeid was, keurde de VAR die goal af wegens buitenspel.



Alcocer draaide het mes bijna nog dieper op de counter, maar Delanghe voorkwam de wel heel overdreven 0-2. De verdiende 1-1 kwam er twintig minuten voor affluiten toch, dankzij een venijnige knal van invaller Minda. In een zenuwachtig slot voorkwam Vuskovic met een slimme sliding de winnende Brugse treffer.