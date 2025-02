LIVE (18.15u): Antwerp begint "seizoensbepalend tweeluik" met thuismatch tegen KV Kortrijk: "Werkendag"

KV Kortrijk wil niet rekenen

De 4 laagst gerangschikte ploegen zijn over 5 speeldagen veroordeeld tot de Relegation Play-offs. Voor KV Kortrijk lijkt het moeilijk om die play-downs nog te vermijden.



Coach Yves Vanderhaeghe wil niet kijken naar het resultaat van STVV tegen Club Brugge vanavond. "We moeten niet kijken naar de resultaten van de anderen. We zullen het zelf moeten doen", zegt hij.



Tegen Antwerp zijn punten dus welkom. "We hebben ze goed geanalyseerd en we hebben onze groep goed klaargestoomd. Hopelijk draait het een keer in onze richting uit", aldus Vanderhaeghe.