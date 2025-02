Antwerp heeft weer iets meer zuurstof in de top 6, geen Vanderhaeghe-effect bij Kortrijk

Na de dubbele opdoffer tegen Anderlecht is Antwerp toch weer overeind gekrabbeld, al had het tegen degradatieklant Kortrijk weinig overschot. Antwerp bibberde zelfs nog bij het slotoffensief van de bezoekers, die wel nog niet konden winnen onder Yves Vanderhaeghe. Na 2 op 30 lijken de play-downs onvermijdelijk.

Wat had de wereld er anders kunnen uitzien als spits Czubak in de 93e minuut niet op de paal, maar in doel had gekopt. Een sterk Kortrijk verdiende een gelijkspel, maar Antwerp toonde zich efficiënter.

“Als we onze kansen afmaken, ben ik overtuigd dat we iets kunnen rapen vandaag”. De woorden van trainer Yves Vanderhaeghe waren in de eerste

helft duidelijk niet tot bij zijn ploeg geraakt. Want wat had het er anders

kunnen uitzien bij de rust.

Een zeer verdienstelijk Kortrijk speelde in de eerste helft heel goed mee op de Bosuil, maar leek het te vertikken om een doelpunt te maken. Onder andere Dermane en Mehssatou kwamen zeer gevaarlijk opdagen voor de Antwerpse doelmond, maar kregen de bal niet binnen.

En kansen missen bekoop je in het voetbal cash. Kersvers vader Vincent Janssen opende de score na 22 minuten na een knappe ingestudeerde

vrije trap. 20 minuten later was het aan Chery om Antwerp op een gevlijde dubbele voorsprong te zetten. Al moet wel gezegd dat Antwerp al sneller in de wedstrijd op voorsprong had kunnen klimmen na een discutabele afgekeurde treffer van Gyrano Kerk.