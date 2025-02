Feestavond in Het Kuipje: Westerlo walst over Standard heen in wedstrijd met 6 goals

zo 9 februari 2025 20:27

Westerlo einde 4 - 2 Standard 10' - Doelpunt - Dennis Eckert Ayensa (0 - 1) 14' - Geel - Bryan Reynolds 17' - Doelpunt - Isa Sakamoto (1 - 1) 24' - Verv. Alfie Devine door Josimar Alcócer 24' - Verv. Jordan Bos door Thomas Van den Keybus 31' - Doelpunt - Matija Frigan (2 - 1) 45+2' - Geel - Tuur Rommens 46' - Doelpunt - Dogucan Haspolat (3 - 1) 61' - Verv. Léandre Kuavita door Sotiris Alexandropoulos 61' - Verv. Daan Dierckx door Boli Bolingoli Mbombo 70' - Verv. Andi Zeqiri door Andreas Hountondji 78' - Verv. Isa Sakamoto door Serhiy Sydorchuk 85' - Verv. Griffin Yow door Rhys Youlley 86' - Verv. Matija Frigan door Islam Slimani 89' - Doelpunt - Islam Slimani (4 - 1) 90+3' - Doelpunt - Andreas Hountondji (4 - 2) Jupiler Pro League - speeldag 25 - 09/02/25 - 18:30 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Dennis Eckert Ayensa na 10', 0 - 1 10' Dennis Eckert Ayensa 0 - 1 Dennis Eckert Ayensa 10' goal door Isa Sakamoto na 17', 1 - 1 17' Isa Sakamoto 17' Isa Sakamoto 1 - 1 goal door Matija Frigan na 31', 2 - 1 31' Matija Frigan 31' Matija Frigan 2 - 1 goal door Dogucan Haspolat na 46', 3 - 1 46' Dogucan Haspolat 46' Dogucan Haspolat 3 - 1 goal door Islam Slimani na 89', 4 - 1 89' Islam Slimani 89' Islam Slimani 4 - 1 goal door Andreas Hountondji na 90+3', 4 - 2 90+3' Andreas Hountondji 4 - 2 Andreas Hountondji 90+3'

Het Kuipje herleeft even helemaal. Na een periode vol pech heeft Westerlo nog eens zes op zes gepakt. In eigen huis versloeg het nu ook Standard dankzij een blitzstart en een geanimeerd vervolg. Westerlo schuift zo weer wat op in het klassement, Standard zal even moeten herbronnen voor hun aartsmoeilijk slot van de reguliere competitie.



Westerlo keert scheve situatie overtuigend om

De top zes binnenspringen versus uit de degradatiezone kruipen. De inzet was verschillend, maar belangen waren even groot voor Standard en Westerlo. Meteen na de rust wist Standard al dat het een klein mirakel nodig had om hun doel nog te bereiken.



De tweede helft was amper 50 seconden oud toen Westerlo er op een corner 3-1 van maakte. Dogucan Haspolat werd uit het oog verloren op de hoge voorzet van Van den Keybus en werkte de bal van dichtbij in doel.



Een stevige dreun voor Standard na een ook al pijnlijk verlopen eerste helft. De Luikenaars waren nochtans al na tien minuten op voorsprong gekomen. Bij een snedige omschakeling gaf Zeqiri de bal perfect mee met Eckert Ayensa en oog in oog met Jungdal maakte de Duitse spits het koelbloedig af.



Lang kon Standard niet genieten van die voorsprong, want nog geen tien minuten later hingen de bordjes weer gelijk. Wat eigenlijk een pass richting Frigan was, werd met wat meeval een assist voor Sakamoto en die liet Bazunu, de nieuwe doelman van Standard, kansloos achter.



De Westelse vreugde werd getemperd toen zowel Bos als Devine geblesseerd uitviel, maar de thuisploeg bleef jagen op een tweede goal. Standard ontsnapte toen Lawrence een knappe retro van Frigan van de lijn haalde, maar op het halfuur sloeg de Kroaat toch toe. Bazunu moest een schot van Alcocer lossen en Frigan trof raak in de herneming.



Bazunu krijgt vier goals om de oren bij debuut

Kort na de rust kreeg Standard dus een nieuwe dreun met de treffer van Haspolat en Luikenaars ontsnapten aan meer averij. Met indrukwekkende rush vanop de eigen helft gaf Sayyadmanesh zowel O'Neill als Dierckx het nakijken, maar Bazunu kon zijn schot nog net tegen de paal duwen.



Op het uur kwam ook uitblinker Frigan nog dicht bij een vierde Westelse goal, maar opnieuw hield de paal Standard in de wedstrijd. Op papier dan toch, want echt aanspraak maken op een comeback deed Standard niet meer.



In de slotfase werd het zelfs nog wat pijnlijker voor de Luikenaars. Met een knap hakje bracht Sayyadmanesh Slimani alleen voor Bazunu en de invaller zette de kers op de taart voor Westerlo. De 4-2 van Hountondji kort daarna was niet meer dan een doekje voor het bloeden.



De Luikenaars lijden zo hun eerste nederlaag in zes wedstrijden en laten de kans liggen om over KAA Gent de top zes binnen te springen. Westerlo doet onderaan dan weer een uitstekende zaak en kruipt dankzij een 6 op 6 uit de degradatiezone.