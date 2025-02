Na VAR-fase die eeuwig leek te duren: met 2 late doelpunten sleept KAA Gent alsnog een punt uit de brand tegen KV Mechelen

KAA Gent heeft op de valreep een pijnlijke nederlaag vermeden tegen KV Mechelen. In de laatste 10 minuten maakte het een 3-1-achterstand nog ongedaan in de toegevoegde tijd. Gambor was de redder van dienst met de late gelijkmaker, waarna de VAR lang moest oordelen of hij niet buitenspel stond. Voor Mechelen is dit een nieuwe dreun van jewelste.

De ongelukkige periode van KV Mechelen is nog niet voorbij. De afgelopen negen wedstrijden kon het niet meer dan eens scoren, maar vandaag gaf het twee keer een voorsprong (en zelfs een dubbele) weg. We zullen nog lang praten over buitenspel, maar dit heeft KVM toch ook aan zichzelf te danken.

Met snel en direct spel, en een hongerige Benito Raman, was KV Mechelen heer en meester in eigen stadion. Alleen kwam een oud zeer weer opzetten: doelpunten maken is lastig en kost veel pogingen om te lukken.

Dat had na de bewogen en veelbesproken wedstrijd tegen Anderlecht zijn plaats in de top zes weer ingenomen, maar startte sloom en slaperig aan de wedstrijd.

Negen matchen op rij niet gewonnen en in Leuven een halve wedstrijd tegen tien man zonder te scoren. De opdracht was duidelijk voor KV Mechelen: in eigen huis nog eens winnen tegen AA Gent.

Tien minuten, of veel scheelde het niet, moesten we wachten op het oordeel. KV Mechelen begint zo met een kater aan het weekend en blijft rondhangen boven de gevarenzone, AA Gent pakt een onverhoopt punt.

Achteraf is het makkelijk praten, maar KV Mechelen liet daarna Gent in de wedstrijd komen. Het plan om vooral af te wachten werkte, tot het dat vijf minuten voor tijd niet meer deed. Op een mooie voorzet van Araujo kopte invaller Gudjohnsen het vijfde doelpunt van de avond tegen de netten.

Na rust trok KV Mechelen wel de buidel goals open. Raman sloeg toe voor de klok 46 sloeg, weer was Mitrovic te goed in de grond geplant om die snelle Benito af te stoppen.

Danijel Milicevic (KAA Gent): "Moeilijke match, maar ik ben trots op de strijdlust van de jongens. We hebben niet verloren, dat is belangrijk. We gaven veel open kansen weg aan Mechelen. Het ging om concentratie, we wisten dat Benito gemotiveerd zou zijn tegen ons. We hebben elkaar niet geholpen achteraan, dat is het ABC van voetbal."

"Ik kan me niet uitspreken over het buitenspel, ze zullen wel genoeg schermen hebben in Tubeke om erover te oordelen. Dat ze zeggen dat het niet buitenspel is, is goed voor ons."