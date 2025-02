LIVE (20.45u): Gent zonder zieke Watanabe op bezoek bij KV Mechelen, Storm in de basis

Milicevic grapt met Raman op persconferentie

"Ik zat dinsdag op de Gouden Schoen naast een ex-ploegmaat van bij AA Gent, die zeer gemotiveerd is tegen ons", vertelde interim-coach Danijel Milicevic op zijn persconferentie. Daarmee verwees hij natuurlijk naar Benito Raman, met wie hij in 2015 nog samen in de ploeg stond.



"Of Raman lang gebleven is op de Gouden Schoen? Ik hoop dat hij daarna nog gaan biljarten is", grapte Milicevic. Raman werd in 2015 een match in de tribune gezet door coach Hein Vanhaezebrouck na een belabberde prestatie tegen Westerlo. Wat bleek? Raman had de avond ervoor te lang in een snookerbar gehangen.



Een anekdote die Milicevic nog niet was vergeten. Toch beseft de Gent-coach maar al te goed het belang van de match tegen KV Mechelen. "Vanaf nu is elk punt cruciaal", zei hij. "We spelen als eerste dit weekend, dus het is belangrijk om een statement te maken naar de concurrentie."