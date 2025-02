LIVE: Ferri komt voor Kortrijk dicht bij de gelijkmaker tegen Union, maar Vanhoutte bezorgt koude douche!

Drukke periode Union

"We hebben dankzij een midweek rust ook eens kunnen werken op de tactiek", vertelt Sébastien Pocognoli bij rechtenhouder DAZN. In januari speelde zijn ploeg drie midweekwedstrijden. "In zo'n druk programma is het niet altijd makkelijk om op alles te werken dat we zouden willen."





Donderdag volgt de thuiswedstrijd tegen Ajax in de Europa League, maar daar is Pocognoli niet meer bezig: "Vandaag staan de jongens in de basis die voor ons klaar zijn om deze wedstrijd tot een goed einde te brengen. Alles op zijn tijd."