18 op 18! Alle hoop komt te laat voor noodlottig Kortrijk, dat zegereeks Union niet kan doorbreken

Het was nog even bibberen in het slot, maar Union blijft gewoon doorstomen in de Jupiler Pro League. Tegen Kortrijk scoorden de mannen van Pocognoli al hun zesde competitiezege op een rij. Dankzij doelpunten van Fuseini en Vanhoutte kan het nu probleemloos richting de Europese midweek toewerken. KVK scoorde nog een late eerredder, maar snakt als voorlaatste nog steeds naar broodnodige punten.

Negen of tien punten zou KV Kortrijk nog moeten pakken om de spanning van Play-Off 3 te vermijden. Vijf wedstrijden heeft het daar nog voor, maar dan moeten KV Mechelen, OH Leuven en/of Cercle Brugge ook zo goed als alles nog verliezen. Met andere woorden: het wordt onvermijdelijk.

Union was over de hele wedstrijd de betere, zonder echt door te duwen. Dankzij het tweede doelpunt, van Vanhoutte die te ver mee mocht oprukken van de thuisploeg, was de knal van Duverne niet meer dan een aansluitingstreffer.

Union reageerde veelvuldig met flankspelers Niang en Khalaili, maar telkens bleken de laatste pass of afwerking niet perfect. Achteraan had Union zijn doelman nodig om een scherpe Ferri van de 1-0 te houden.

Op het uur had Ferri de kans om KVK onverdiend op gelijke hoogte trekken. Burgess verslikte zich in de bal, maar de Spanjaard trapte voorlangs.

Charles Vanhoutte (Union): "We wisten dat het een verraderlijke match was, tegen de voorlaatste in de stand. Dat is nooit makkelijk, maar we hebben onze job gedaan. We hebben het vooral de eerste helft nagelaten om de score uit te diepen, hebben wat kansen laten liggen."

Jean-Kévin Duverne (KV Kortrijk): "Het was moeilijk om iets te creëren.. In onze positie moeten we beter doen, zeker thuis de wedstrijd meer grijpen. Het verlies is jammer, volgende week moeten we opnieuw de punten proberen pakken.

Sébastien Pocognoli (Union): "Een moeilijke match, dit is altijd een moeilijke verplaatsing. Drie punten is verdiend op basis van zeventig heel goede minuten, waarin we veel risico's namen en kansen kregen. Een logische overwinning dus, jammer genoeg is er nog die spanning in de laatste vijf minuten. Het was niet perfect, maar de jongens hebben het plan heel goed uitgevoerd. Als ik zie hoe de ploeg geëvolueerd is dit jaar, dan kan ik heel tevreden zijn."



Yves Vanderhaeghe (KV Kortrijk): "Vooral verschil in efficiëntie, zeker het eerste half uur hadden wij ook onze kansen. Eenmaal zijn we te laat, verdedigen we opnieuw slecht. Tweede helft zaten we opnieuw goed in de match, maar valt de 0-2 weer. Kleine details maken grote verschillen. Ik had de idee dat we ons engagement toonden en goed in de match zaten, we maken mooie acties maar komen soms zelfs niet tot een schot."

"De veertiende plaats moet ons doel worden. We kunnen moeilijk de handdoek werpen net voor het einde, dus we moeten nu zien dat we dichter bij STVV geraken."