LIVE (20.45 uur): Genk wil gemiste bekerfinale meteen doorspoelen tegen Cercle Brugge met 12e thuiszege op rij

Pijnlijke bekeravond

Genk beleefde woensdag een pijnlijke avond in zijn Cegeka Arena. Het speelde gelijk tegen Club Brugge, maar dat was niet voldoende om naar de bekerfinale te mogen.



De leider kan zich zo wel volledig focussen op de titelstrijd. "We zijn één droom kwijt, maar nu gaan we voor de volgende", sprak coach Fink de fans toe na de uitschakeling.