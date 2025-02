Genk spoelt bekerexit door met ommekeer tegen Cercle Brugge, dat eerste nederlaag onder Feldhofer slikt

Na de uitschakeling in de Beker van België koos Fink bij Genk voor vers bloed met vijf wissels. Voor Cercle Brugge was Agyekum de enige nieuwe naam, en die bedankte met een sterk eerste kwartier. Toch startte de thuisploeg flukser. Na een vlotte aanval was het voor El Ouahdi net te lastig om te schieten.



Dan was het de beurt aan Agyekum, die vanuit een scherpe hoek op Penders botste. Aan de overzijde mikte Oh dan weer hard naast. De toeschouwers in de Cegeka Arena leken wel naar een tennismatch te kijken, want weer golfde het spel naar de andere kant. Somers nam een vallende bal geweldig op zijn slof voor 0-1.



Genk had een vederlichte overtreding van Utkus op Oh nodig om te antwoorden. Scheids Van Damme vond het eerst niks, maar veranderde op aangeven van de VAR van gedacht. Geen twijfel in het hoofd van Steuckers, die de strafschop onhoudbaar in doel joeg.



De wedstrijd kantelde in het voordeel van de Limburgers, maar een tijdlang bleef het bij ongevaarlijke schoten. Tot Utkus, weer hij, onoordeelkundig uitstapte en Nkuba liet vertrekken. Die legde de 2-1 puntgaaf op de voet van Oh. Vlak voor de pauze liet Steuckers op aangeven van Hrosovsky nog een dot van een kans liggen.



De tweede helft was een pak minder boeiend. Bij Cercle Brugge hadden ze een plannetje uitgedokterd met Minda als invaller, maar de bezoekers kregen eigenlijk niks meer klaar. Meer nog, het gaf ruimte in de rug weg waar Genk gebruik van probeerde te maken.



De kansen waren dan ook exclusief voor de thuisploeg. Bezige bij Adedeji-Sternberg stootte eerst op een block van Ravych en zag dan een plaatsbal gered door Delanghe. Diezelfde Delanghe kwam wat later dapper uit op de doorgebroken Nkuba.



In het slot liet zijn gevoel voor timing de Cercle-doelman even in de steek. Hij beroerde de bal buiten de zestien met zijn hand. Opnieuw had Van Damme de VAR nodig om hem terecht te wijzen. Delanghe kreeg rood, waardoor de herstelde Warleson vroeger dan verwacht opnieuw mocht opdraven. Werk hoefde hij niet meer op te knappen.