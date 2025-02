LIVE: Snedig Dender zoekt nadrukkelijk naar zijn eerste goal van 2025, STVV speelt met vuur

Kokubo en de lat redden de meubelen

Een gewaarschuwd man is er twee waard? Duidelijk niet als die uit Limburg komt. Dender doet het nu via een stilstaande fase: eerst kopt Nsimba nog de lat, in de herneming krijgt Rodes zijn nekslag wél binnen het kader.



Kokubo staat paraat en pakt uit met een uitstekende reflex, bij STVV zien ze even sterretjes. Bij Godeau is dat gerust letterlijk te nemen: na een botsing moet de aanvoerder even verzorgd worden, met een dik blauw oog komt hij terug het veld op.