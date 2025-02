De transfers deden dromen, maar Dender zet slap STVV alweer met de voetjes op de grond

za 8 februari 2025 20:12

Dender einde 2 - 1 STVV 39' - Doelpunt strafschop - Bruny Nsimba (1 - 0) 51' - Geel - Bruno Godeau 52' - Doelpunt - Didier Lamkel Ze (1 - 1) 53' - Doelpunt - Bruny Nsimba (2 - 1) 61' - Verv. Simen Juklerød door Billal Brahimi 62' - Verv. Ryotaro Ito door Olivier Dumont 70' - Verv. Bruny Nsimba door Malcolm Viltard 76' - Verv. Bruno Godeau door Ryoya Ogawa 83' - Verv. Adriano Bertaccini door Hiiro Komori 89' - Verv. Ragnar Oratmangoen door Jasper Van Oudenhove 89' - Verv. Roman Kvet door Lennard Hens 89' - Geel - Fabio Ferraro 90+4' - Geel - Rein van Helden 90+5' - Verv. Mohamed Berte door Noah Mbamba Jupiler Pro League - speeldag 25 - 08/02/25 - 18:15 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime penalty door Bruny Nsimba na 39', 1 - 0 39' Bruny Nsimba 39' Bruny Nsimba 1 - 0 goal door Didier Lamkel Ze na 52', 1 - 1 52' Didier Lamkel Ze 1 - 1 Didier Lamkel Ze 52' goal door Bruny Nsimba na 53', 2 - 1 53' Bruny Nsimba 53' Bruny Nsimba 2 - 1

Lapoussin, Lamkel Zé, Bertaccini ... STVV bulkt na de wintermercato van het aanvallende geweld, maar tegen Dender draaide de Bermudadriehoek nog niet zoals gehoopt. Hoewel Lamkel Zé de zoekende bezoekers net na de rust weer hoop gaf dankzij een cadeautje, drukte een matuur Dender die even snel weer de kop in: 2-1. STVV blijft in de gevarenzone, Dender schuift stiekem weer mooi op.



Dender - STVV in een notendop: man van de match Bruny Nsimba zal goed slapen vannacht. Met twee belangrijke doelpunten schonk hij Dender eigenhandig een broodnodige driepunter. Voor het eerst kon de jonge Belg twee keer prikken in één wedstrijd op het hoogste niveau. Match na match werpt Nsimba zich zo stillaan op als dé man voorin. sleutelmoment Lamkel Zé had nog maar net de bordjes in evenwicht gebracht, of STVV was opnieuw op achtervolgen aangewezen. Nog geen minuut na de gelijkmaker kwam Dender opnieuw op voorsprong. Duur concentratieverlies, dat de bezoekers nooit meer te boven kwamen. statistiek STVV kreeg dit seizoen al acht penalty's tegen. Dat is het meeste van alle ploegen uit de JPL. Erger nog: de laatste vier wedstrijden slikte het 4 strafschopdoelpunten. Mazzu zijn haren worden er spontaan nog grijzer van.

Betwistbare duw nekt STVV

Dé vraag van vandaag: was het strafschop of niet?



Na een warrige fase in de zestien van STVV schreeuwde Kvet net voor de rust plots moord en brand: had Van Helden het leer met zijn arm buiten getikt?



De Tsjech van Dender had een punt, alleen: verkocht Kvet zijn tegenstander geen por in de rug tijdens de bewuste actie?



De VAR en ref D'Hondt zagen er geen graten in, de bal ging genadeloos op de stip.



Nsimba jaste de bal droog binnen, na 438 (!) minuten zonder goal mocht de stadionspeker van Dender voor het eerst in 2025 nog eens de goaltune draaien.



Felice Mazzu voelde zich andermaal bestolen langs de lijn, maar de Denderleeuwse voorsprong was niet onterecht. Integendeel.



De mannen van Euvrard kwamen vinnig voor de dag, Sint-Truiden mocht doelman Kokubo bedanken dat de schade nog beperkt was bij de pauze.

Nsimba trakteerde de supporters nog eens op een goal.

Denderleeuwse achtbaan

Ook in de tweede helft was het niet veel soeps bij de bezoekers, al kregen ze hulp uit onverwachte hoek.



Met een rampzalige terugspeelbal stuurde Ferraro onbedoeld Lamkel Ze diep, oog in oog met Verrips faalde die niet.



Maar zo snel de Truiense hoop opflakkerde, zo abrupt brokkelde ze af.



Nog geen minuut na de gelijkmaker slingerde Nsimba zich een weg naar zijn tweede van de avond. Netjes deponeerde hij de bal in de verste hoek, meteen orde op zaken stellen heet zoiets.



De euforie maakte plaats voor verslagenheid. De hele avond lang holden de Limburgers achter de feiten aan, Dender dicteerde 90 minuten de wet.



Zo wint de thuisploeg een cruciale 'zespuntenmatch', STVV blijft wroeten in de kelder van het klassement.

Ook de debuterende Lapoussin kon niet voor het gehoopte vuurwerk zorgen in zijn eerste pot met Lamkel Zé.

Bertaccini: "Ieder weekend blijven we cadeaus uitdelen"

Adriano Bertaccini (STVV): "Catastrofaal is het, ik heb er geen andere woorden voor. Elk weekend maken we dezelfde fouten, we blijven cadeaus weggeven. Ik begrijp niet hoe we die 2-1 slikken, we moeten iets veranderen in het team. Individueel hebben we zoveel klasse, maar als iedereen voor zichzelf speelt, zal het niet lukken. Er staan nog twee ploegen onder ons, maar we moeten gewoonweg verbeteren."



Wolke Janssens (STVV): "Ik weet niet goed wat ik moet zeggen. Ik sta hier heel teleurgesteld. We hebben gestreden, maar het was niet genoeg. We zitten in een vicieuze cirkel, het dubbeltje valt altijd aan de kant van de tegenstander. We hebben nog 5 matchen om uit deze penibele situatie te klauteren. We hebben alles nog in eigen handen."

Euvrard: "Mijn groep heeft weerbaarheid getoond"

Bruny Nsimba (Dender): "Dit hadden we nodig, zeker na 4 mindere wedstrijden. Ik ben blij voor mezelf en de ploeg, eindelijk konden we nog eens scoren. Het was een strijd op het scherpst van de snee, maar de groep heeft goed gereageerd. We hebben nu wat meer zuurstof, al zal het pittig blijven tot het einde."



Vincent Euvrard (trainer Dender): "Ik ben heel tevreden. Het geeft ontzettend veel energie om deze prestatie te zien in een cruciale wedstrijd. We hebben de wedstrijd volwassen aangepakt, dat zie ik ook bij de reactie na de gelijkmaker. Mentaal zetten we stappen, dit is een heel weerbare groep. De diepte hebben we eruit gehaald voor STVV, de jongens met een beslissende pas hebben we ook goed de mond gesnoerd. Alleen: we zijn er nog niet. Ook de volgende matchen hebben we nog zeges nodig."