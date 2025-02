Op spaarstand naar de Champions League: Club Brugge boekt zuinige zege tegen tienkoppig OHL

Het laatste obstakel is van de baan voor Club Brugge. In de laatste wedstrijd voor het cruciale Champions League-intermezzo zette het OH Leuven nog opzij met het kleinste verschil. Gustaf Nilsson krikte op het half uur zijn vertrouwen op met een echt spitsengoaltje, meer was niet nodig voor de zege. Extra domper voor OHL: debutant Thibaud Verlinden moest meteen met rood afdruipen.

Ooit was er een tijd dat Club een negatief rapport had tegen OHL, maar dat is al lang verleden tijd. Blauw-zwart won de laatste vijf onderlinge confrontaties en is al elf matchen na elkaar ongeslagen tegen de Leuvenaars.

We zagen eigenlijk niemand die erboven uitstak. De keuze mag dan vallen op Gustaf Nilsson, die met een slimme kopbal de wedstrijd besliste in het voordeel van Club Brugge.

Met de bekerclash tegen Genk in de benen én met het oog op de Champions League roteerde Nicky Hayen stevig bij Club. Liefst zes nieuwe namen mochten vandaag starten. OHL deed het met enkele opvallende wissels. Prévot verving in doel de zieke Leysen, Pletinckx stond eindelijk nog eens in de basis én Verlinden mocht zijn debuut maken.



Het hielp de bezoekers niet veel in het begin, want Club Brugge drukte de hen bijna helemaal plat in de openingsfase. De kampioen had 70% balbezit , maar er was veel te weinig diepgang. OHL kon na een kwartier zelfs wat meer in de match komen. En net toen sloeg Club toe. Nilsson kroop voor zijn mannetje en knikte de voorzet van De Cuyper overhoeks binnen.

OHL antwoordde met een prikje van Verlinden, maar het was Club dat voor de rust nog aan een tweede goal snuffelde. Vermant botste op een Leuvens block en Tzolis zag zijn schot nipt voorlangs hobbelen.



De tweede helft begon met een ferme domper voor Oud-Heverlee Leuven. Verlinden werd, uitgerekend tegen de club van zijn vader, uitgesloten na een stamp op de voet van Tzolis. Daar was wel een gepaste tussenkomst van de VAR voor nodig.



Wie dacht dat Club Brugge daarna de bezoekers zou oprollen, vergiste zich schromelijk. De thuisploeg nam OHL wel in een wurggreep, maar versierde te weinig kansen. Prévot liet zich van dichtbij geen tweede keer vloeren door Nilsson en pakte ook nog een volley van Vanaken. En zo moest Club in het slot nog een potje bibberen bij een bescheiden slotoffensief van OHL.