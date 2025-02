LIVE (16u): Club roteert met oog op Champions League, OHL met Verlinden en zonder zieke Leysen

Opwarmen voor de Champions League tegen OHL

Omdat Club Brugge woensdag in de Champions League de tussenronde speelt tegen Atalanta Bergamo komt het vanmiddag al in actie in de competitie. Op de 25e speeldag van de Jupiler Pro League ontvangt het Oud-Heverlee Leuven.



Geen tussendoortje, want na nederlaag in Antwerpen vorig weekend (2-1) leidt KRC Genk met een bonus van 6 punten in het klassement.



Club won dit seizoen al twee keer van OHL. De heenmatch in Leuven eindigde op 0-1, een maand geleden werd het 3-0 in de kwartfinales van de Beker van België.



Hoe de match vandaag verloopt, kom je hier te weten én in Sporza op Radio 1.