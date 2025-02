LIVE (19.15u): Raapt Beerschot wel wat tegen Charleroi?

De Mil: "Voetjes op de grond"

Rik De Mil weet dat alles in het Belgische voetbal snel kan keren en gaat dus nog niet in op de mogelijkheid van play-off 1. "We moeten met de voeten op de grond blijven. Ons belangrijkste doel dit jaar is beter doen dan afgelopen jaar. Ik denk dat we 36, 37 punten nodig hebben om echt veilig te zijn. De focus moet dus eerst op ons eerste doel, daarna kijken we verder."