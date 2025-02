De rode lantaarn flakkerde even op, maar Beerschot kan zege tegen Charleroi niet over de streep trekken

Dankzij dit punt is het volgens de regels van de wiskunde nog niet zeker of Beerschot de degradatieplay-offs speelt. We weten natuurlijk wel beter, als Beerschot zich al redt is het een mirakel.

Daishawn Redan kwam pas in de afgelopen week aan bij Beerschot, maar toonde zich wel meteen bepalend. Veel loopacties en inzet, met een leuke beweging. Het doelpunt was via de paal niet meteen de beste afwerking, maar daar zal hij niet te veel om geven.

Een bizarre en drukke week was het in de bestuurskamers van Beerschot. Verlinden vertrok, Kuyt maakte zich boos, het bestuur reageerde in de media (en waarschijnlijk ook in zijn gezicht) en strooide met last-minute transfers. Enfin, Beerschot dus.

Mardochée Nzita (Charleroi): Het is belangrijk om niet te verliezen op verplaatseing. Onze eerste helft was niet genoeg, de tweede reageren we goed maar we pakken niet de drie punten. Die eerste helft is een les die we moeten meenemen. Ik weet hoe het is om thuis te spelen hier, maar we hebben ze ook cadeaus gegeven waardoor we mentaal achter stonden. We moesten meer doen."

Loïc Mbe Soh (Beerschot): "Moeilijk om te zeggen of dit een correcte uitslag is. We beginnen en goed en scoren, maar krijgen dan jammer genoeg in de tweede helft na een moeilijkere start dat doelpunt tegen. Maar over de hele wedstrijd verdienden we de drie punten."