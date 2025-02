Neemt Antwerp vanmiddag revanche in Anderlecht? Of krijgt het een nieuwe tik?

Revanche of nieuwe tik?

Anderlecht en Antwerp spelen vanmiddag de topper van de 25e speeldag in de Jupiler Pro League.



De twee teams kijken mekaar al voor de 3e keer in een maand in de ogen. In de halve finales van de Beker van België trok Anderlecht aan het langste eind (1-0 en 2-2).



Neemt Antwerp revanche in het Lotto Park? Of deelt Anderlecht een nieuwe tik uit?



Je komt het te weten op deze pagina en/of in Sporza op Radio 1. Aftrap om 13.30 uur.