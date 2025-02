LIVE: Dolberg bewijst zijn waarde voor Anderlecht, Antwerp twee goals in het krijt

Zwak in de toppers

Anderlecht geeft dit seizoen vaak niet thuis in de topwedstrijden, de duels tegen Antwerp en Gent zijn daar de uitzondering op. Enkel tegen die topploegen kon paars-wit dit seizoen al (één keer) zegevieren.



Voorts oogt het bilan bijzonder pover in de toppers. Tegen Club Brugge en Racing Genk ging Anderlecht zowel thuis als uit de boot in, bij Union bleef het steken op een gelijkspel. 7 op 24 is voorlopig de magere oogst tegen de teams uit de top zes.



Met 8 op 24 doet Antwerp niet veel beter. De Great Old slaagde er in tegenstelling tot Anderlecht wel in om Club Brugge en Union eenmaal te verslaan en kon in twee duels ook een punt pakken tegen Genk.