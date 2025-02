LIVE (13.30 uur): Geen Odoi bij Antwerp, Dolberg en Dendoncker in de basis bij Anderlecht

Zeven wedstrijden zonder nederlaag

Antwerp is in de competitie al zeven wedstrijden op een rij ongeslagen, al kon het er daar wel maar drie van winnen. De laatste van die drie zeges was op de vorige speeldag, toen Antwerp in de slotfase nog op en over Club Brugge ging. Het is al van de thuiswedstrijd tegen Charleroi begin december geleden dat Antwerp nog eens verloor in de competitie.