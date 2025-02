Dankzij dubbeltje Dolberg: Anderlecht dompelt Antwerp tweede keer in rouw deze week

zo 9 februari 2025 15:24

Anderlecht einde 2 - 0 Antwerp 26' - Geel - Gyrano Kerk 28' - Geel - Killian Sardella 35' - Geel - Semm Renders 44' - Geel - Vincent Janssen 57' - Verv. Mohamed Bayo door Michel Ange Balikwisha 58' - Doelpunt - Kasper Dolberg (1 - 0) 64' - Doelpunt - Kasper Dolberg (2 - 0) 69' - Verv. Yari Verschaeren door Théo Leoni 69' - Verv. Kasper Dolberg door Luis Vázquez 73' - Geel - Toby Alderweireld 79' - Verv. Mahamadou Doumbia door Jairo Riedewald 79' - Verv. Mauricio Benítez door Anthony Valencia 79' - Verv. Semm Renders door Kobe Corbanie 85' - Verv. Thorgan Hazard door Mats Rits 85' - Verv. Mario Stroeykens door Nilson Angulo 90+4' - Verv. César Huerta door Elyess Dao Jupiler Pro League - speeldag 25 - 09/02/25 - 13:31 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Kasper Dolberg na 58', 1 - 0 58' Kasper Dolberg 58' Kasper Dolberg 1 - 0 goal door Kasper Dolberg na 64', 2 - 0 64' Kasper Dolberg 64' Kasper Dolberg 2 - 0

Anderlecht heeft het tweeluik met Antwerp afgesloten als duidelijke winnaar. Na de late kwalificatie in de beker liet het de Great Old vandaag opnieuw met lege handen achter. Daar mocht het de terugkerende Kasper Dolberg voor bedanken. De spits toonde dat hij zijn neus voor goals nog niet verloren is - zelfs op een erbarmelijke grasmat. Paars-wit wipt door de zege over Antwerp.



Anderlecht - Antwerp in een notendop: Sleutelmoment Na een gesloten eerste helft kan Anderlecht rond het uur dan toch de ban breken. Balverlies van Doumbia wordt genadeloos afgestraft door Dolberg en die legt de wedstrijd enkele minuten later in een beslissende plooi met zijn tweede treffer. Man van de match Kasper Dolberg stak er bij Anderlecht met kop en schouders bovenuit. Vier doelpogingen, drie schoten binnen het kader en twee doelpunten. De Deen maakte het verschil en is met 14 treffers nu co-topschutter. In alle competities samen zit hij dit seizoen al aan 20 goals. Opvallend Een 3-0-overwinning thuis tegen Standard, op 27 oktober vorig jaar. Zolang is het al geleden dat Antwerp in de competitie nog eens de nul kon houden. In totaal liet het team van Jonas De Roeck dit seizoen nog maar 5 keer een clean sheet noteren. Anderlecht doet beduidend beter met 11 clean sheets. Statistiek Vier keer stonden Anderlecht en Antwerp dit seizoen al tegenover elkaar en maar liefst drie keer trok Anderlecht aan het langste eind. Zowel uit als thuis versloeg het Antwerp in de competitie en ook de heenwedstrijd in de halve finales leverde winst op.

Klasseflitsen Dolberg maken het verschil

Met of zonder een topfitte Kasper Dolberg in de spits, het is een wereld van verschil voor Anderlecht. Eindelijk verlost van die vervelende knieblessure stond de Deen na bijna een maand nog eens in de basis en dat zullen ze geweten hebben bij Antwerp.



Het duurde wel bijna een uur vooraleer Dolberg zijn duivels ontbond. Na balverlies van Doumbia schakelde Anderlecht snel om. Huerta toverde een slimme pass uit zijn sloffen en Dolberg maakte het prinsheerlijk af.



Amper zes minuten later sloeg de Deen opnieuw toe. Met een wondermooie penseelstreek mikte hij een voorzet van Sardella in één tijd in doel. Twee klasseflitsen, twee goals.



Vazquez loste zijn Deense spitsbroeder nadien af en toonde meteen dat hij geen Dolberg is. Sardella had bijna een tweede assist op zijn naam, maar de afwerking van Vazquez was ondermaats.



Antwerp was van slag na de tweeklapper van Dolberg en kon maar één keer echt voor dreiging zorgen. Coosemans had een uitstekende redding nodig om Kerk van de aansluitingstreffer te houden.



Zoutloze eerste helft

De actie zat zo volledig in de tweede helft, want de eerste was er één om snel te vergeten. De derde confrontatie tussen Antwerp en Anderlecht in minder dan een maand leek alle ingrediënten te hebben voor een zinderende clash, maar niks was minder waar.



Het slechte veld was een geldig excuus, al leken beide ploegen er ook vooral alles aan te doen om geen doelpunt te slikken. Zowel Anderlecht als Antwerp kwam in de eerste helft niet verder dan twee schoten binnen het kader.



Slechts twee van die schoten waren ook echt gevaarlijk. Coosemans moest zich op het halfuur onderscheiden toen Chery uitpakte met een pegel tegen 162 km/u. Aan de overkant hield Lammens Antwerp overeind toen Dendoncker van dichtbij besloot op een doorgekopte vrije trap.



Uiteindelijk maakte Anderlecht na de rust wél het verschil. Met dank aan Dolberg. Paars-wit pakt zo drie gouden punten in de strijd voor de Champions' Play-offs en springt over Antwerp, dat wonden moet likken na twee klappen op een rij.

Dolberg: "Keek ernaar uit om terug te keren en te scoren"

Kasper Dolberg (Anderlecht): "Het voelt goed, dit was heel belangrijk. Ik ben blij dat ik weer kan spelen. Ik was natuurlijk heel gelukkig na die eerste goal, het was ook een opluchting. Ik hou er niet van om geblesseerd te zijn, dus ik keek ernaar uit om terug te keren en te scoren. Ik zat de voorbije weken niet in de put, maar het is natuurlijk wel vervelend om niet te kunnen spelen. Je wil het team en de club helpen. Ik weet niet of ik al 90 minuten aankan, je voelt natuurlijk dat het even geleden is. Het veld is ook zwaar om op te spelen, maar ik voel me goed. Dit was een belangrijke overwinning, iedereen weet hoe de stand eruitziet. Of ik nog in de titel geloof? Zo kijk ik er niet naar. We zijn nog actief in drie competities en spelen zoveel wedstrijden. We moeten het gewoon wedstrijd per wedstrijd bekijken. Donderdag wacht ons weer een belangrijke wedstrijd (tegen Fenerbahçe, red.) en daar denken we nu allemaal aan."





"Het voelt goed, dit was heel belangrijk. Ik ben blij dat ik weer kan spelen. Ik was natuurlijk heel gelukkig na die eerste goal, het was ook een opluchting. Ik hou er niet van om geblesseerd te zijn, dus ik keek ernaar uit om terug te keren en te scoren. Ik zat de voorbije weken niet in de put, maar het is natuurlijk wel vervelend om niet te kunnen spelen. Je wil het team en de club helpen. Ik weet niet of ik al 90 minuten aankan, je voelt natuurlijk dat het even geleden is. Het veld is ook zwaar om op te spelen, maar ik voel me goed. Dit was een belangrijke overwinning, iedereen weet hoe de stand eruitziet. Of ik nog in de titel geloof? Zo kijk ik er niet naar. We zijn nog actief in drie competities en spelen zoveel wedstrijden. We moeten het gewoon wedstrijd per wedstrijd bekijken. Donderdag wacht ons weer een belangrijke wedstrijd (tegen Fenerbahçe, red.) en daar denken we nu allemaal aan." Lucas Hey (Anderlecht): "Ik vond dat we het grootste deel van de wedstrijd onder controle hadden. In de eerste helft hadden we het wel wat moeilijker, daar hadden we beter kunnen doen. In de tweede helft hebben we het afgemaakt. We zijn blijven drukken, maakten twee bijzonder mooie goals en hielden hen van grote kansen. Dolberg is erg belangrijk voor dit team. Hij is nog maar net terug en maakt meteen twee goals. Dat toont hoe groot zijn impact is. Dit is een belangrijke overwinning, we moeten dit vertrouwen nu meenemen in de komende, belangrijke wedstrijden."





"Ik vond dat we het grootste deel van de wedstrijd onder controle hadden. In de eerste helft hadden we het wel wat moeilijker, daar hadden we beter kunnen doen. In de tweede helft hebben we het afgemaakt. We zijn blijven drukken, maakten twee bijzonder mooie goals en hielden hen van grote kansen. Dolberg is erg belangrijk voor dit team. Hij is nog maar net terug en maakt meteen twee goals. Dat toont hoe groot zijn impact is. Dit is een belangrijke overwinning, we moeten dit vertrouwen nu meenemen in de komende, belangrijke wedstrijden." David Hubert (trainer Anderlecht): "Ik ben heel tevreden met de prestatie en het resultaat. Het was een moeizame start voor beide ploegen, met slordigheden aan beide kanten. In de tweede helft vonden we de ruimtes beter en konden we meer diepgang en kansen creëren. Dat zorgde uiteindelijk voor de twee doelpunten. Dolberg komt uit een langere afwezigheid, dus we moeten daar voorzichtig mee omgaan. Het was de bedoeling om hem na 60 à 70 minuten naar de kant te halen. Vazquez was klaar om in te vallen, maar hij wou even blijven staan. Ik zei: "Oké, maar dan moet je wel scoren". En dat deed hij. Als trainer wil je altijd je beste spelers ter beschikking hebben. We zijn heel blij dat hij terug is. Hij toont waarom hij zo belangrijk is, zijn afwerking was tweemaal gewoon klasse. Het is absoluut een kwaliteitsinjectie voor ons."





"Ik ben heel tevreden met de prestatie en het resultaat. Het was een moeizame start voor beide ploegen, met slordigheden aan beide kanten. In de tweede helft vonden we de ruimtes beter en konden we meer diepgang en kansen creëren. Dat zorgde uiteindelijk voor de twee doelpunten. Dolberg komt uit een langere afwezigheid, dus we moeten daar voorzichtig mee omgaan. Het was de bedoeling om hem na 60 à 70 minuten naar de kant te halen. Vazquez was klaar om in te vallen, maar hij wou even blijven staan. Ik zei: "Oké, maar dan moet je wel scoren". En dat deed hij. Als trainer wil je altijd je beste spelers ter beschikking hebben. We zijn heel blij dat hij terug is. Hij toont waarom hij zo belangrijk is, zijn afwerking was tweemaal gewoon klasse. Het is absoluut een kwaliteitsinjectie voor ons." Jonas De Roeck (trainer Antwerp): "Dit resultaat is teleurstellend. Dit is een onnodig verlies. We zijn goed aan de wedstrijd begonnen, we hadden controle en het was een evenwichtige wedstrijd op dat moment. We hebben weinig weggegeven, maar onnodige foutjes zijn afgestraft. Het zijn onoplettendheden die afgestraft zijn door één van de beste spitsen in de Belgische competitie. Hij heeft heel weinig nodig. We hebben zelf geen grote kansen afgedwongen, maar tot aan de 1-0 was er eigenlijk niks aan de hand. Die doelpunten vielen te makkelijk, we hebben het onszelf zo moeilijk gemaakt. We hebben het op het einde nog proberen om te draaien, maar die twee goals hebben de wedstrijd bepaald. We hebben een volwassen wedstrijd gespeeld, maar hadden die twee momenten beter kunnen controleren. Ik denk dat we in alle vier de wedstrijden tegen Anderlecht dit seizoen de evenknie waren, maar we mogen die momenten niet aanreiken aan de tegenstander om in de wedstrijd te komen. Daar moeten we nog stappen in zetten."





"Dit resultaat is teleurstellend. Dit is een onnodig verlies. We zijn goed aan de wedstrijd begonnen, we hadden controle en het was een evenwichtige wedstrijd op dat moment. We hebben weinig weggegeven, maar onnodige foutjes zijn afgestraft. Het zijn onoplettendheden die afgestraft zijn door één van de beste spitsen in de Belgische competitie. Hij heeft heel weinig nodig. We hebben zelf geen grote kansen afgedwongen, maar tot aan de 1-0 was er eigenlijk niks aan de hand. Die doelpunten vielen te makkelijk, we hebben het onszelf zo moeilijk gemaakt. We hebben het op het einde nog proberen om te draaien, maar die twee goals hebben de wedstrijd bepaald. We hebben een volwassen wedstrijd gespeeld, maar hadden die twee momenten beter kunnen controleren. Ik denk dat we in alle vier de wedstrijden tegen Anderlecht dit seizoen de evenknie waren, maar we mogen die momenten niet aanreiken aan de tegenstander om in de wedstrijd te komen. Daar moeten we nog stappen in zetten." Zeno Van Den Bosch (Antwerp): "De eerste helft was gelijkopgaand, maar in de tweede helft was Anderlecht de betere ploeg. Zij kwamen na de rust beter uit de kleedkamer dan wij. Wij slikten die goal, de 2-0 viel en daarna speelde de vermoeidheid ook wel een rol. Al mag dat geen excuus zijn. De eerste goal kwam er na balverlies van Doumbia, maar we mogen hem niks verwijten. Die jongen speelt op een geweldig niveau. We zijn één team, we moeten niet één speler viseren. We moeten leren uit de fouten van vandaag en de volgende keer beter doen. Het was lastig voetballen op dit veld, maar ook dat mag geen excuus zijn. Anderlecht heeft daar ook last van. Ik denk dat we dit snel te boven zullen komen. Het is vandaag niet gelukt om revanche te nemen, maar we gaan gewoon door. Ons doel is nu de Champions' Play-offs."