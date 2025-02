Union pakt 15 op 15, STVV vloekt na penaltygoal Ivanovic in de extra tijd

Union blijft als een pletwals door de competitie denderen, al leek het er lange tijd op dat STVV de nummer 3 in de Jupiler Pro League punten zou kunnen ontfutselen. Franjo Ivanovic miste in de absolute slotfase eerst nog onbegrijpelijk, maar vanaf elf meter lukte het hem wel. Union nadert zo tot op 5 punten van Club Brugge.

Helaas voor Felice Mazzu is 'Mazzu-time' deze keer in zijn nadeel. Bij Charleroi (en later ook bij Union) pakte hij vaak uit met zeges op de valreep, vandaag gaat hij tegen zijn ex-club onderuit in de slotminuten. Hij wist niet wat gedaan met zijn woede bij de penaltyfout van Ogawa.

Alles lijkt onder controle voor STVV. Het stevent af op een verdiend punt tegen ploeg-in-vorm Union, maar plots loopt Ogawa Ivanovic aan op de rand van de zestien. De spits trapte kort ervoor een grote nog mijlenver over, maar vanop de stip is hij wel trefzeker.

STVV wint niet, maar het had wel de beste man op het veld. Louis Patris domineerde op de rechterflank. Met zijn snelheid bracht hij schwung in de aanvallen van de Kanaries. Uiteindelijk leverde het ook een assist op. Bij Union was Ivanovic uiteraard beslissend, want hij lokte twee penalty's uit en zette de beslissende elfmeter om.

2 keer paal in 2 minuten

Extase in het Dudenpark in de 96e minuut. Een penaltytreffer van Franjo Ivanovic bezorgde Union alsnog de volle buit. Het overtuigde weliswaar niet in eigen huis.

Union kwam wel nog het best uit een matchbegin met snel voetbal. De kansen stapelden zich op.

Promise David wurmde zich vrij op een corner en zocht de korte hoek, maar zijn kopbal ging tegen de buitenkant van de paal. Nog geen twee minuten later was Khalaili dicht bij een bijzonder goal.

Met de buitenkant van zijn voet zocht hij de linkerbovenhoek, maar er zat net niet genoeg krul op. Andermaal stond de paal in de weg.

Tot daar het grootste gevaar van de eerste helft, want de thuisploeg was zijn ritme wat kwijt. STVV kon niet veel meer dan incasseren, al waren er ook enkele prikjes via een energieke Patris.