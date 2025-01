OH Leuven houdt gouden driepunter meer dan helft vast met 10 man en duwt Mechelen nog wat dieper in de put

EINDE!

Het is voorbij! Iedereen springt recht in Den Dreef en viert de overwinning alsof de redding zeker is. Dat is het nog niet, maar Leuven zet wel grote stap naar het behoud! Ook al was het voetballend niet al te fraai, mede door de omstandigheden (rode kaart voor Banzuzi), toch haalt een sterk defensief blok het van een offensief bij KV Mechelen dat vertrouwen en vooral kansen mist.