KV Mechelen wil eindelijk nog eens winnen, OH Leuven wil revanche na forfaitcijfers

Nummer 12 ontvangt nummer 11

KV Mechelen begon goed aan de competitie, maar is ondertussen aan een dramatische reeks bezig. De laatste winst was op de 15e speeldag tegen rode lantaarn Beerschot, toen het in Mechelen op 24 november 3-0 werd.



Sindsdien volgde enkel nog een puntje tegen Antwerp, Westerlo en op 26 december tegen Standard. Daarna werd tegen Cercle, Genk en Anderlecht verloren.



Met 3 op 24 telt KVM 27 punten, 1 meer dan OHL, dat dit jaar ook nog geen punten kon oogsten. Op 27 december won het ook voor het laatst thuis tegen Beerschot (2-0). Daarna gingen de uitmatchen in Genk en Union verloren, vorige week thuis tegen Gent werd het 0-0. Bij winst wipt OHL over KVM.



Hoe slecht de reeks van Mechelen ook is, bij een succes in Leuven springen ze over Charleroi, Dender en Cercle gewoon weer naar de 8e plaats.