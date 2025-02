Westerlo verwelkomt late driepunter met open armen en spijkert KV Kortrijk vast in de kelder

Het spelniveau was niet echt om aan te zien, maar dat zal Westerlo worst wezen: het heeft rechtstreekse concurrent KV Kortrijk een tik uitgedeeld in de degradatiestrijd. De bezoekers haalden een achterstand op en boekten in de slotfase een gouden zege in een partij met twee rode kaarten. Westerlo blijft in de gevarenzone, maar klampt aan bij de ploegen in de middenmoot. KVK blijft als 15e achter.