Genk boekt zuinige zege tegen Beerschot en is zeker van play-off 1, leider duwt Beerschot nog dieper in de problemen

Genk heeft voor de derde week op een rij met een doelpuntje verschil gewonnen. Tegen rode lantaarn Beerschot was een doelpunt van Kayembe in de eerste helft genoeg. Genk is zo zeker van play-off 1. Voor Beerschot komt het degradatiespook steeds dichter.

Beerschot kreeg zijn zwaarste klap misschien wel vóór de wedstrijd. Tijdens de bespreking kreeg coach Kuijt plots telefoon. De Nederlander mocht Verlinden, zijn beste speler, niet opstellen om een transfer niet in gevaar te brengen. Om gek van te worden.



Ondanks veel Genks balbezit versierde Beerschot toch de eerste kans. Na een sluier van Kosiah schoot Martha wel heel slecht in. Een geduldige thuisploeg antwoordde met een dubbel afgeweken schot van Bonsu Baah, gered door Shinton.



Een bijna onzichtbare Tolu had wel zijn voetje in de 1-0. Hij werkte een voorzet onbewust tot bij Kayembe, die van dichtbij raak schoot. Plots schoot de Genkse turbo aan. Karetsas, met twee plaatsballen rakelings naast, en Steuckers, met een venijnig botsende knal, konden de score echter niet verdubbelen.



Na de rust nam het tempo een fameuze duik. Genk wiegde zichzelf in slaap, want Beerschot kreeg toch geen deftige aanval in elkaar gestoken. Toen Cagro werd uitgesloten, werd het helemaal uitzichtloos voor de bezoekers. Genk weigerde om door te drukken. Pas in de toegevoegde tijd leverde Adedeji nog een schot tussen de palen af.