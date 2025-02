De leider tegen de hekkensluiter: een logische zege voor Genk? Of een stunt van Beerschot?

Leider tegen rode lantaarn

Racing Genk krijgt vanavond een mooie kans om eerste achtervolger Club Brugge op minstens 3 punten te houden. De leider speelt om 20.45 uur tegen hekkensluiter Beerschot.



De heenmatch in Antwerpen werd een spektakelstuk, nipt gewonnen door Genk (3-4).



Doen ze dat vanavond nog eens dunnetjes over? Volg de competitiematch live op deze pagina en in Sporza op Radio 1.