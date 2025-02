LIVE - Van kwaad naar erger voor Anderlecht: N'Diaye krijgt rood na dubbel geel (in dezelfde fase) tegen Gent

3 op 12 voor Gent

Gent kon in de competitie al vier wedstrijden op een rij niet meer winnen. Na de thuisnederlaag tegen Union eind vorig jaar kwam het in 2025 niet verder dan drie gelijke spelen tegen Dender, Charleroi en OH Leuven.



In de competitie heeft Gent sinds 7 december niet meer gewonnen op eigen veld, de laatste Gentse zege tout court dateert ook al van 22 december. Slaagt interim-trainer Danijel Milicevic er in zijn tweede wedstrijd als T1 in om Gent naar de langverwachte driepunter te loodsen?