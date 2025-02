Ferme ontlading bij Gent: na veldslag tegen Anderlecht (en 2 rode kaarten) staat het weer in top 6

Alsof er duizend kilo van hun schouders viel. Na het laatste fluitsignaal tegen Anderlecht mocht Gent na vier wedstrijden zonder zege (eindelijk) nog eens juichen. Een vroeg doelpunt van Ito was genoeg voor Gent in een bitsige overlevingsstrijd gekleurd door twee rode kaarten. Zo staan de Buffalo's weer in de top 6, Anderlecht kon opnieuw niet overtuigen en zakt naar de 5e plaats.

Drie wedstrijden op een rij was Anderlecht ongeslagen gebleven tegen Gent. Voor het eerst sinds 5 maart 2023 bijt paars-wit nog eens in het zand tegen de Buffalo's.

Terwijl zijn collega aan de overkant een horroravond beleefde met een monumentale blunder, speelde Roef zich op een positievere manier in de kijker. Veel werk moest hij niet opknappen, maar hij stond er wel toen het moest. Met twee cruciale reddingen in de slotfase hield hij Anderlecht van de late gelijkmaker.

In de slotfase is het plots 10 tegen 10, na de uitsluiting van Lopes. Anderlecht ruikt zijn kans en duwt nog flink door in de slotminuten. Vazquez komt tot twee keer toe dicht bij de gelijkmaker, maar Roef houdt Gent overeind.

Er kon nog een lachje vanaf, maar het was toch groen lachen bij Mads Kikkenborg. Amper 5 minuten na de aftrap kon de vervanger van de geblesseerde Coosemans wel in de grond zakken van schaamte. De Deen wou rustig uitvoetballen, maar leverde de bal plompverloren in bij Ito. Die pakte het cadeau gretig uit: 1-0.



Een flater die Anderlecht uiteindelijk drie punten kostte, want de bezoekers slaagden er niet meer in om die dramatische start nog uit te vegen.



In de eerste helft acteerde KAA Gent een pak scherper en profiteerde het van de ruimte die paars-wit weggaf. Op het halfuur had Samoise zo de 2-0 aan zijn voet, zijn schot werd door Adryelson bijna in eigen doel gewerkt. De paal bracht redding voor paars-wit.



Toch ging het van kwaad naar erger voor Anderlecht. Tien minuten voor de rust duwde N'Diaye Samoise van zich af bij een corner en toen Mitrovic hem daarop fors in de rug duwde, reageerde de Senegalees met een kopstootbeweging. Goed voor tweemaal geel in dezelfde fase was het wel erg strenge verdict van ref Verboomen.



De paars-witte pech hield aan toen Roef een heerlijke vrije trap van Verschaeren nog net tegen de kruising kon deviëren.