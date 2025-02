VAR draait overuren: Charleroi smeert 9 man van Dender forfaitnederlaag aan

za 1 februari 2025 17:50

Charleroi einde 5 - 0 Dender 9' - Doelpunt - Adem Zorgane (1 - 0) 14' - Geel - Bryan Goncalves 17' - Doelpunt - Nikola Štulic (2 - 0) 34' - Verv. Bryan Goncalves door Ragnar Oratmangoen 40' - Rood - Bruny Nsimba 44' - Doelpunt - Nikola Štulic (3 - 0) 45+2' - Rood - Aurélien Scheidler 60' - Verv. Kobe Cools door Lennard Hens 60' - Verv. Roman Kvet door Dembo Sylla 60' - Verv. David Hrncar door Malcolm Viltard 63' - Geel - Aiham Ousou 64' - Verv. Vetle Dragsnes door Mardochee Nzita 64' - Verv. Isaac Mbenza door Antoine Bernier 64' - Verv. Parfait Guiagon door Raymond Asante 71' - Doelpunt strafschop - Daan Heymans (4 - 0) 72' - Verv. Fabio Ferraro door Ridwane M'barki 74' - Verv. Aiham Ousou door Massamba Sow 74' - Verv. Yacine Titraoui door Etienne Camara 82' - Doelpunt - Antoine Bernier (5 - 0) Jupiler Pro League - speeldag 24 - 01/02/25 - 16:01 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Adem Zorgane na 9', 1 - 0 9' Adem Zorgane 9' Adem Zorgane 1 - 0 goal door Nikola Štulic na 17', 2 - 0 17' Nikola Štulic 17' Nikola Štulic 2 - 0 goal door Nikola Štulic na 44', 3 - 0 44' Nikola Štulic 44' Nikola Štulic 3 - 0 penalty door Daan Heymans na 71', 4 - 0 71' Daan Heymans 71' Daan Heymans 4 - 0 goal door Antoine Bernier na 82', 5 - 0 82' Antoine Bernier 82' Antoine Bernier 5 - 0

Charleroi heeft voor het eerst dit jaar van de smaak van de overwinning geproefd. Kind van de rekening was Dender, dat na 2 vroege tegendoelpunten ook nog eens 2 rode kaarten slikte in de eerste helft. Na 90 minuten stonden de zware 5-0-cijfers op het bord. Zo kan Charleroi opnieuw richting top 6 lonken, voor Dender is het bang naar beneden kijken.

Charleroi - Dender in een notendop Sleutelmoment Charleroi gaf in elk van zijn drie voorgaande matchen in 2025 een voorsprong weg. Die vrees verdwijnt wanneer Nsimba bij 2-0 uitgesloten wordt en Dender met tien man voort moet. Man van de Match Toen het nog een échte match was, toonde Parfait Guiagon zich de beslissende speler. Hij deelde de assists uit bij de eerste twee goals van Charleroi, telkens na een knappe actie. Opvallend De VAR had er in het slot ruim vijf minuten voor nodig om te besluiten dat Bernier bij de afgekeurde 6-0 dan toch buitenspel stond. Ondanks dat oponthoud en acht vervangingen kregen we geen seconde toegevoegde tijd.

Spitsen van Dender zien rood

Dender begon nochtans voortvarend met al in de eerste minuut een kopkans voor Scheidler. Koné redde secuur en moest zich in het begin ook nog reppen om eerder dan Nsimba bij een diepe bal te zijn.



Toch was het Charleroi dat vroeg tot scoren kwam. Zorgane rondde een dribbel van Guiagon af met een prinsheerlijke plaatsbal. De ultra's van Charleroi hadden het gemist, want zij kwamen pas na twaalf minuten opdagen. Niet getreurd, want er viel nog heel wat te beleven op Mambourg.



Ook de tweede kans voor de thuisploeg zat er immers in. Stulic bedankte alweer Guiagon voor het voorbereidende werk. Dender-coach Euvrard voelde dat hij moest ingrijpen en gooide Oratmangoen in de strijd om meer creativiteit te brengen.



Of dat een slimme wissel was, zou nooit duidelijk worden. Het einde van de tweede helft werd een ramp voor de bezoekers. Eerst sloot Laforge (op aangeven van de VAR) Nsimba uit voor een slagje tegen de kin van Ousou. Dan strafte Stulic slecht doorjagen van Dender af met de 3-0, waarna een gefrustreerde Scheidler ook al rood pakte. Ook hij trof Ousou met zijn elleboog, al was de fout hier veel duidelijker.

Charleroi fietst naar forfaitscore

Na de rust deed Charleroi aanvankelijk te weinig met zijn numerieke overwicht. Titraoui mikte naast en Heymans koos voor eigen succes in plaats van de inlopende Stulic te bedienen. Opnieuw kregen de Carolo's een helpend handje van Dender en de VAR. Sylla kreeg een voorzet tegen zijn uitgestoken arm, Laforge wees na het zien van de beelden meteen naar de stip. Stulic had graag de penalty genomen, maar Heymans gunde zijn ploegmaat geen hattrick en zette hem zelf om.



Na die 4-0 stak Charleroi eindelijk weer wat vaart in zijn voetbal. Stulic botste na een paar leuk tikjes op Verrips en invaller Assante streelde zijn schot enig mooi tegen de lat. Bernier, nog een invaller, zette wat later het net wél bol. Hij dacht ook de 6-0 te maken, maar stond buitenspel. Dender blijft na een namiddag vol pech achter zonder punten en heeft in 2025 nog steeds niet gescoord. Charleroi mag stilletjes blijven dromen van Play-off 1, ook al heeft het dat niet zelf in de hand.

Stulic: "Droomde van een hattrick"

Nikola Stulic bleef steken op twee goals. "Ik droomde van een hattrick. Ik had er een paar kansen voor en wilde het echt graag. Het zou de eerste in mijn carrière geweest zijn. Misschien volgende keer", zei de spits van Charleroi.



Bij de strafschop probeerde de Serviër nog in te praten op Heymans. "Ik vroeg hem of ik hem mocht nemen, maar hij had het nodig voor zijn zelfvertrouwen. Iedereen is belangrijk in ons team en hij staat eerst op de lijst", leek Stulic er uiteindelijk toch niet zwaar aan te tillen.