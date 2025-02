Geen doelpunten, geen zeges: Dender wil tegen Charleroi einde maken aan droogte

Euvrard: "Efficiënter omspringen met kansen"

Dender kon ook al drie matchen op een rij niet meer scoren. "We staken de laatste weken al veel energie in onze wedstrijden, energie die niet onmiddellijk beloond werd, maar we blijven hard werken om het tij te keren", zei coach Vincent Euvrard.



"We konden nu al drie wedstrijden op rij niet scoren en moeten efficiënter omspringen met onze kansen. Bovendien moeten we achterin ook meer zekerheid in de ploeg brengen, want alle foutjes worden in 1A afgestraft."