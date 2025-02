Wát een comeback: Antwerp vloert Club Brugge na straffe ommekeer in slot met wondergoal Doumbia

Dit had niemand op de Bosuil durven te denken. Een goal van Hans Vanaken leek de topper tussen Antwerp en Club Brugge te beslissen … tot Mahamadou Doumbia de gelijkmaker van heel ver in de winkelhaak poeierde. Enkele minuten later maakte Tjaronn Chery er zelfs nog 2-1 van. Blauw-zwart dondert zo brutaal van zijn Europese wolk en volgt op 6 punten van leider Genk.

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen en toch is dat exact wat Club vandaag overkomen is. Bijna exact een jaar geleden kwam Club in de reguliere competitie op een 0-1-voorsprong in het Bosuilstadion, maar ook toen draaide het in de slotfase nog uit in een 2-1-nederlaag.

Redding na redding na redding. Doumbia en Chery brachten de Antwerp-fans in extase, maar Senne Lammens was de grote held bij de thuisploeg. Met zijn cruciale tussenkomsten hield hij Club keer op keer van de bevrijdende tweede goal en zo effende de doelman het pad voor de onwaarschijnlijke comeback.

In de slotfase flirt Antwerp voor de zoveelste keer met een tweede tegentreffer wanneer Lammens zowel Nielsen als Nilsson het scoren belet. Maar in plaats van 0-2 wordt het 2-1. Doumbia brengt Antwerp uit het niks langszij met een wondergoal en enkele minuten later maakt Chery de ommekeer compleet.

De 0-1 had dan al op het scorebord kunnen staan voor een dominant Club, want tot twee keer toe moest Lammens Antwerp overeind houden. Eerst met een ultieme beenreflex op een afgeweken schot van Tzolis, daarna verijdelde hij een treffer van Talbi na dramatisch balverlies van Janssen.

Antwerp stond erbij en keer ernaar. Aanvallend kreeg de thuisploeg in de hele eerste helft niks voor elkaar en ook na de rust bleef Club aan het commando. De 0-2 hing in de lucht, maar Lammens hield Antwerp overeind.

Cruciale reddingen, want even later luidde een prachtgoal van Doumbia de Antwerpse metamorfose in. Club lijdt zo zijn eerste competitienederlaag in vier maanden en ziet leider Racing Genk verder ziet weglopen.