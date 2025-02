Club Brugge wil tegen Antwerp op CL-wolk blijven: "We staan opnieuw voor twee finales"

Hayen: "De knop omdraaien"

Na de kwalificatie voor de tussenronde in de Champions League moet de focus van Club Brugge weer naar België: de competitie én de beker.



"Het is even de knop omdraaien", zegt coach Nicky Hayen. "We staan voor twee finales tegen Antwerp in de competitie en Genk in de beker. We moeten opnieuw 100 procent zijn om goede resultaten neer te zetten."



"We willen altijd winnen en zullen er alles aan doen om de punten thuis te houden. De manier waarop is soms ondergeschikt. We willen blijven aanklampen en weinig punten verspelen."