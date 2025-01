Westerlo bezorgt Racing Genk angstzweet in slotminuten, maar kan heropleving niet omzetten in gelijkspel

Racing Genk heeft het zichzelf nog moeilijk gemaakt in Het Kuipje. De leider moest een kwartier lang de aanvalsgolven van de thuisploeg afweren en maakte dan de wedstrijd dood in ruim tien sterke minuten. Toch werd het zweten na de aansluitingstreffer van Sakamoto in het slot. Een gelijkspel zat er niet meer in voor Westerlo, dat (weer) puntenloos achterblijft.