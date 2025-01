Uitgerekend Didier Lamkel Zé bezorgt STVV een punt tegen Antwerp in nerveuze partij vol kansen

STVV en Antwerp hebben de punten gedeeld in de opener van de 23e speeldag. Wie anders dan Didier Lamkel Zé stal de show tegen zijn ex-club. Met een penalty in twee tijden wiste hij de openingstreffer van Anthony Valencia uit. In de tweede helft waren er tal van kansen, maar goals vielen er niet meer. De poppen gingen nog even aan het dansen in de toegevoegde tijd met - uiteraard - Lamkel Zé in een hoofdrol, wat rood opleverde voor Jaïro Riedewald. De top 2 is nog wat meer buiten schot voor Antwerp.