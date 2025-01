LIVE - Alsof het zo moest zijn: Lamkel Zé zet STVV tegen ex-club Antwerp op gelijke hoogte

Lamkel Zé mist, maar scoort!

Het is inderdaad Lamkel Zé die achter de bal staat. Vaste strafschopnemer Bertaccini kwam even piepen, maar is als de biezen terug weg.





Alle verantwoordelijkheid bij Lamkel Zé. Gevaarlijk. Dat zien we ook bij de strafschop. Lammens redt, maar in de rebound scoort Lamkel Zé toch! Het is zijn eerste voor zijn nieuwe werkgever.





Als een boeddha zet hij zich neer voor de Antwerp-supporters en dan gaat hij ook nog eens op de reclamepanelen zetten. STVV staat op gelijke hoogte!