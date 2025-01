LIVE (20.45 u): STVV gaat op zoek naar punten tegen Antwerp, waar het in zomer oplawaai kreeg

Bekende namen

Het is van 21 november 2021 geleden dat STVV nog eens wist te winnen van Antwerp, toen het 2-1 werd op Stayen.



Sindsdien eindigde de strijd 4 keer in het voordeel van Antwerp, 2 keer kregen we een draw.



Jonas De Roeck kent het huis van vanavond. De Roeck stond 39 wedstrijden als coach langs de zijlijn bij STVV, waarna hij de overstap naar Anderlecht maakte. Ook ex-Kanarie Dennis Odoi verdedigt sinds dit seizoen de kleuren van Antwerp.