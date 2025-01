Union scoort 4 keer in zondagswandeling op de nieuwe grasmat van Beerschot

Nieuw gras, nieuwe moed. Beerschot begon, met vijf nieuwe namen, snedig aan de wedstrijd. Die had er overigens helemaal anders kunnen uitzien als Kosiah de pass van Keita in de derde minuut iets beter meenam. Wat later kopte hij op Moris.



Union kwam na de bewogen Europese avond tegen Braga moeilijk op gang, ook al omdat het middenveld misschien wat creativiteit miste. Op het kwartier klaarde de hemel boven het Kiel echter op voor de bezoekers. Een kopbal van Ivanovic verraste zowat iedereen en dwarrelde aan de tweede paal binnen.



Meteen kreeg Beerschot een tweede uppercut te verwerken. Een plaatsbal van Niang paste precies tussen de hand van Shinton en de verste paal. Was de taak bij 0-2 moeilijk, dan werd ze haast onmogelijk toen Al-Ghamdi na een halfuur werd uitgesloten. Een strenge straf van scheids Visser, die op aangeven van de VAR de beelden had herbekeken.



Nog voor de rust zorgde Ivanovic na een fijne een-twee tussen Khalaili en Van de Perre voor de 0-3. Boeken toe, als ze al niet toe waren.



Union koos er in de tweede helft voor om gezapig te controleren. Niet gek in deze drukke weken. David ging wel nog ijverig op zoek naar zijn goaltje. Eerst lag Shinton in de weg en dan leek de buitenspelval roet in het eten te gooien. De VAR boog zich erg lang over de beelden en keurde het doelpunt van de Canadees toch goed.



Beerschot kwam nog één keer piepen, maar het mocht vandaag echt niet zijn voor de Ratten. Moris tikte een verdwaalde voorzet nog net tegen de paal. Zelfs een eerredder zat er niet in voor de rode lantaarn.