Yari Verschaeren dirigeert Anderlecht naar ruime overwinning tegen KV Mechelen

82' - Own goal - Ahmed Touba (4 - 1)

Anderlecht heeft KV Mechelen met duidelijke 4-1-cijfers en lege handen terug naar huis gestuurd. Yari Verschaeren was cruciaal met een goal en een assist voor Anderlecht, dat debutant Keisuke Goto zag scoren. KV Mechelen speelde een goeie wedstrijd en kreeg ook veel kansen, maar blijft achter met 3 op 24.

Twee seizoenen geleden kon KV Mechelen op de laatste speeldag van de reguliere competitie de volle buit pakken in het Lotto Park. Sindsdien kon het Anderlecht in vier onderlinge confrontaties niet meer verslaan.

Een assist, een goal en een splijtende pass die tot de 4-1 leidde. Yari Verschaeren had een voet in drie van de vier Anderlecht-goals. Hij schilderde de 2-0 op het hoofd van Simic, zorgde zelf voor de verlossende 3-1 en zette Amuzu met veel vista op weg naar een assist voor de 4-1.

Na de snelle aansluitingstreffer van Raman kort na de rust gaat KV Mechelen door op zijn elan. Anderlecht ziet af en de gelijkmaker hangt in de lucht, maar plots verandert één paars-witte aanval het spelbeeld. Verschaeren maakt er 3-1 van en weg is het Mechelse momentum.

Minder goed verging het Dendoncker. Op het halfuur liet die zich makkelijk uitspelen door Raman, maar in plaats van de mee opgerukte Schoofs de 1-1 aan te bieden ging de ex-Anderlechtspeler voor eigen succes. De verkeerde keuze, zijn schot ging voorlangs.

Enkele minuten later beleefde Goto wél zijn moment de gloire. De Wolf kon een schot van Hazard nog pareren, maar in de nasleep werd hij wel geklopt door een kopbal van Goto. Eerste basisplaats, eerste goal voor de Japanner.

Een avond die nochtans veelbelovend begonnen was. César Huerta en Keisuke Goto kregen hun eerste basisplaats bij Anderlecht en eisten meteen een hoofdrol op. Een snoeiharde pegel van Huerta strandde via de onderkant van de lat al dan niet over de doellijn. Geen doellijntechnologie en dus ook geen goal voor de Mexicaanse nieuwkomer.

Rits botste op een redding van De Wolf en Goto mikte de herneming op Ouattara, maar bij de derde poging was het wél raak voor Verschaeren. Pas na een minutenlange VAR-check kon Anderlecht ook écht opgelucht ademhalen. De buit was plots binnen, ondanks een moeilijke avond.

Net wanneer het schip na de rust dreigde te kapseizen kwam Verschaeren als redder in nood boven water. Anderlecht zag sterretjes tegen een fel KV Mechelen en ontsnapte meerdere keren aan de gelijkmaker tot het halfweg de tweede helft plots 3-1 stond.

Anderlecht ging zo met een goed gevoel de kleedkamer in, maar kwam er slap en zonder focus weer uit. Het contrast was hemelsbreed met de felle start van KV Mechelen, waar invaller Antonio voor extra schwung zorgde. Kikkenborg kon zijn schot nog pareren, maar Raman was goed gevolgd en trof wél raak.



KV Mechelen deed plots weer helemaal mee en deed een stuurloos Anderlecht naar adem happen. Raman kwam tot twee keer toe dicht bij de gelijkmaker. Weer was Kikkenborg de redder in nood voor Anderlecht.



Tussendoor had Sardella bij een zeldzame counter de 3-1 laten liggen voor de thuisploeg, maar uiteindelijk viel die toch dankzij Verschaeren. Het werd zelfs nog 4-1 voor Anderlecht toen Hazard op aangeven van Amuzu de bal via Touba in doel frommelde.



Een te zwaar verdict voor KV Mechelen, dat nu al acht wedstrijden op rij niet meer kon winnen. Anderlecht herpakt zich dan weer na de Europese wanprestatie tegen Viktoria Pilsen en tankt vertrouwen voor de cruciale Europa League-confrontatie met Hoffenheim.