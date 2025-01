LIVE (18.30 uur): Na Europees debacle ontvangt Anderlecht in eigen huis het zwalpende KV Mechelen

Dan maar volgende week voor eigen volk tegen Hoffenheim? Drie dagen geleden incasseerde Anderlecht een dreun in Tsjechië, waar het zelfs ontsnapte aan een fikse nederlaag bij Viktoria Pilsen.



Door die 2-0-nederlaag is het nog niet zeker van de 1/8e finales in de Europa League. Volgende week krijgen de Brusselaars een nieuwe (en laatste) matchbal. Tussendoor krijgt het KV Mechelen over de vloer in de Jupiler Pro League.



Bij de bezoekers keert Besnik Hasi terug naar het Lotto Park. Daar zal hij hopen om iets te rapen, want zijn ploeg moet steeds meer achterom kijken na een dramatische 3 op 21.