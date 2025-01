LIVE: David bezorgt Union vroege voorsprong na domme penaltyfout van OHL-doelman Leysen

Maakt OHL nog eens een sprong?

OHL blaast dit seizoen warm en koud: de Leuvenaars voetballen bij momenten wel goed, maar zijn onmondig voor doel en vinden maar geen constante in hun prestaties. In de stand bengelt OHL zo nog steeds in de onderbuik.



Met een zege in het Joseph Mariënstadion kunnen de Leuvenaars wel een mooie sprong maken richting subtop. Het toont aan hoe dicht het allemaal bij elkaar ligt in de middenmoot.