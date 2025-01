LIVE: Droomstart voor STVV! Ogawa straft ongelukkige actie Fossey meteen genadeloos af

Minst productieve ploeg

Nauwelijks 13 keer gescoord in 21 wedstrijden en met 28 punten toch in de buurt van de top zes hangen. Het is ongezien wat Standard dit seizoen voor elkaar krijgt. In liefst 11 wedstrijden kwam Standard niet tot scoren en daarmee is het de minst productieve ploeg van 1A. Buitenshuis kon het tot dusver zelfs amper 3 keer scoren.





Daar staat natuurlijk wel een bijzonder solide defensie tegenover. Standard slikte dit seizoen nog maar 21 goals, alleen Union doet beter met 19 tegendoelpunten.