LIVE (20.45u): Gent-coach Vrancken geveld door ziekte voor duel tegen Charleroi, T2 Milicevic neemt over

In het uitvak zou het in principe wat rustiger moeten zijn vanavond. De fans van Charleroi speelden voor idiote spelbrekers (voor een verjaardag van een vriendschap met Duitse tweedeklasser Münster dan nog) in de thuismatch tegen Union en betalen dat nu cash. De club legde meerdere van hen een stadionverbod op. Hopelijk betekent dat iets minder rook deze avond. (Er is al mist genoeg.)