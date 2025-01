LIVE: Fel gewijzigd Club Brugge ontvangt hekkensluiter Beerschot

Club Brugge is momenteel dé te kloppen ploeg in België. Blauw-zwart is momenteel 17 wedstrijden ongeslagen en wil die reeks maar al te graag voortzetten tegen hekkensluiter Beerschot. Slaagt Club in zijn opzet of weet Beerschot nog eens te verrassen? Volg het op deze pagina vanaf 20.45 uur.